За подделку справок о прививках могут ввести уголовную ответственность – законопроект
В Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за поддельные справки о прививках против особо опасных инфекционных болезней
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге относительно внедрения COVID-сертификатов в "Дии" и взаимного признания с ЕС, передает RegioNews.
Сегодня благодаря электронным инструментам мы можем побороть любые поддельные справки как о ПЦР-тестировании, так и о вакцинации. В то же время не исключается возможность определенного человеческого фактора. Поэтому, чтобы предотвратить человеческий фактор, Министерством здравоохранения подготовлен законопроект, который уже прошел согласование в большинстве центральных органов исполнительной власти. Это законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о прививках против особо опасных инфекционных болезней, - сказал Ляшко.
По его словам, в ближайшее время законопроект презентуют на заседании Кабмина и передадут в Верховную Раду.
Как сообщалось, в конце июля на Хмельнитчине задержали группу фальсификаторов документов, которые поддделывали от фальшивых ПЦР-тестов - до дипломов вузов.