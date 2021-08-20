За подделку справок о прививках могут ввести уголовную ответственность – законопроект

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В Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за поддельные справки о прививках против особо опасных инфекционных болезней

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге относительно внедрения COVID-сертификатов в "Дии" и взаимного признания с ЕС, передает RegioNews.

Сегодня благодаря электронным инструментам мы можем побороть любые поддельные справки как о ПЦР-тестировании, так и о вакцинации. В то же время не исключается возможность определенного человеческого фактора. Поэтому, чтобы предотвратить человеческий фактор, Министерством здравоохранения подготовлен законопроект, который уже прошел согласование в большинстве центральных органов исполнительной власти. Это законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о прививках против особо опасных инфекционных болезней, - сказал Ляшко.

По его словам, в ближайшее время законопроект презентуют на заседании Кабмина и передадут в Верховную Раду.

Как сообщалось, в конце июля на Хмельнитчине задержали группу фальсификаторов документов, которые поддделывали от фальшивых ПЦР-тестов - до дипломов вузов.

В марте в Киеве разоблачили продавцов фальшивых справок о негативном тесте на COVID-19. Цена стартовала от 900 грн.