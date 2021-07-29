Во Львове выдавали фальшивые COVID-справки об отсутствии болезни
Правоохранители обнаружили "специалистов", которые изготавливали фальшивые справки с отрицательным результатом на вирусное заболевание COVID для отдыха за рубежом. Справки предъявляли работникам пограничной службы
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.
К сделкам с фальшивыми справками оказалась причастна группа лиц, среди которых - работники одного из медицинских учреждений и определенных туристических фирм", - говорится в сообщении.
Справки изготавливали без проведения каких-либо лабораторных исследований. Заказ обходился клиентам в 800-900 гривен.
Правоохранители установили, что сообщники успели изготовить почти 2 000 фальшивых ПЦР-тестов.
Следователи сообщили о подозрении двум мужчинам, 23 и 36 лет, а также 21-летней жительнице Львова.
Напомним, что 22 июля в турфирмах Киева разоблачили схему фальсификации результатов COVID-тестов