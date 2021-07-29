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29 июля 2021, 10:14 551

Во Львове выдавали фальшивые COVID-справки об отсутствии болезни

29 июля 2021, 10:14 551
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители обнаружили "специалистов", которые изготавливали фальшивые справки с отрицательным результатом на вирусное заболевание COVID для отдыха за рубежом. Справки предъявляли работникам пограничной службы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

К сделкам с фальшивыми справками оказалась причастна группа лиц, среди которых - работники одного из медицинских учреждений и определенных туристических фирм", - говорится в сообщении.

Справки изготавливали без проведения каких-либо лабораторных исследований. Заказ обходился клиентам в 800-900 гривен.

Правоохранители установили, что сообщники успели изготовить почти 2 000 фальшивых ПЦР-тестов.

Следователи сообщили о подозрении двум мужчинам, 23 и 36 лет, а также 21-летней жительнице Львова.

Напомним, что 22 июля в турфирмах Киева разоблачили схему фальсификации результатов COVID-тестов

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