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20 августа 2021, 10:08 621

Эпидпоказатели одной области не соответствуют "зеленой" зоне карантина

20 августа 2021, 10:08 621
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Фото из открытых источников
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По состоянию на сегодня, 20 августа, в одном из регионов наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, показатели динамики уровня госпитализации пациентов с COVID-19 превышены в Черновицкой области.

По последним данным, в этом регионе показатель составляет 87,5%, хотя еще вчера был в пределах 75,7%.

Однако в Ровенской области, где долгое время сохранялась высокая динамика COVID-госпитализаций, ситуация улучшилась и сейчас этот показатель остановился на отметке 45%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, что за прошедшие сутки показатели двух областей не соответствовали "зеленой" зоне карантина.

коронавирус Украина карантин Минздрав зона

 
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