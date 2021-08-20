COVID в Украине: за сутки выявили 1600 случаев заражения

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В Украине за 19 августа выявили 1600 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 222 новых случая, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (109), Донецкая (108), Запорожская (97) и Харьковская (86) области.

Всего за сутки госпитализировали 597 человек, 26 больных умерли, выздоровели 882 человека. Среди заболевших за сутки - 112 детей и 46 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 23 478 человек, методом ИФА - 6 454 человека, экспресс-тестами - 19 010 человек.

За все время пандемии в Украине заболели у 2 271 826 человек, из них выздоровели 2 200 000 человек, 53 394 больных умерли.

Напомним, ранее в Украине коронавирусом заболели более 1500 человек.