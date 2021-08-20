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20 августа 2021, 09:42 50

В Украине вакцинировали от COVID еще 129 тысяч человек

20 августа 2021, 09:42 50
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки вакцинировано против COVID 129 027 человек. Одну дозу получили 57 497 человек, полностью иммунизированы - 71 530 человек

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, в течение суток работали: 870 мобильных бригад, 2 759 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 4 971 752 человека, из них получили одну дозу - 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 980 278 человек. Всего проведено 7 952 028 прививок.

Напомним, Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта".

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