В Украине вакцинировали от COVID еще 129 тысяч человек
В Украине за прошедшие сутки вакцинировано против COVID 129 027 человек. Одну дозу получили 57 497 человек, полностью иммунизированы - 71 530 человек
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.
Так, в течение суток работали: 870 мобильных бригад, 2 759 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 4 971 752 человека, из них получили одну дозу - 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 980 278 человек. Всего проведено 7 952 028 прививок.
Напомним, Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта".
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