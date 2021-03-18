В Киеве разоблачили продавцов фальшивых справок об отрицательном тесте на COVID-19

Цена стартовала от 900 грн

Цена стартовала от 900 грн

Фото Нацполиции

Работников столичной частной лаборатории разоблачили на продаже справок об отрицательном тесте на COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Киевскую городскую прокуратуру.

В Киеве незаконно изготавливали фейковые справки об отрицательном тесте на COVID-19, цена стартовала от 900 грн. К схеме причастны сотрудники частной лаборатории.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили лиц, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных справок об отрицательном тесте на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований, - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования, как указали в прокуратуре, установлено, что к схеме причастны двое киевлян.

При этом в полиции указывают, что установлено, что "к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок".

По данным прокуратуры, один из причастных к схеме киевлян подыскивал лиц, которые планировали поездку за границу, и предлагал им получить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 без прохождения обследования. По данным полиции, выдавались как сертификаты для выезда граждан за границу, так и справки, которые могли быть использованы по месту требования.

В случае успешных договоренностей сообщник, который работает в одной из частных столичных лабораторий, изготавливал справку без проведения тестирования, - указали в прокуратуре.

В полиции добавили, что установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный.

По данным полиции, стоимость одной справки составляла от 900 до 1800 гривен - в зависимости от срока "выполнения".

По предварительным данным, которые приводит прокуратура, с февраля по март текущего года участникам группы удалось реализовать около 80 фальсифицированных лекарственных справок. По данным полиции, на сумму свыше 135 тыс. грн.

Во время обыска в лаборатории и по месту проживания злоумышленников, как отметили в прокуратуре, правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, денежные средства в сумме около 500 тыс. гривен, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного правонарушения. Обыски провели 17 марта, указали в полиции.

В настоящее время решается вопрос о назначении технических экспертиз в отношении изъятых доказательств.

Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины.

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