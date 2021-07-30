От фальшивых ПЦР-тестов - до дипломов вузов: на Хмельнитчине задержали группу фальсификаторов документов

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На Хмельнитчине полицейские разоблачили группу лиц в изготовлении поддельных документов с голограммами

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

В типографии, в которой злоумышленники изготавливали фальшивые документы, полицейские изъяли дипломы, различные удостоверения, мокрые печати различных учреждений, в том числе других государств, а также сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства, Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины совместно со следователями Деснянского районного управления столичной полиции разоблачили 31-летнего мужчину, который организовал преступную деятельность по изготовлению и продаже поддельных документов. К" работе " он приобщил двух сообщников, - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что злоумышленники обустроили в городе Каменец-Подольский, что на Хмельнитчине, типографию по изготовлению подделок. Фигуранты печатали дипломы о высшем и среднем специальном образовании различных учебных заведений по направлениям журналистика, медицина, образование и тому подобное.

Кроме того, подпольно изготавливали сертификаты о вакцинации от COVID-19 и справки отрицательных результатов ПЦР-тестов.

Продажа фальшивых документов и мокрых печатей злоумышленники осуществляли через интернет-платформу объявлений и в социальных сетях.

27 июля полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов и в производственных помещениях. В результате изъяли деньги, журналистские удостоверения, а также дипломы по специальности – журналист. Кроме того, обнаружили мокрые печати различных министерств, медицинских учреждений, частных лабораторий, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, - сообщают в полиции.

В то же время правоохранители изъяли "черновые записи", компьютерную технику, на которой содержалось программное обеспечение для изготовления документов с образцами дипломов.

Следователи полиции расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас организатор задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Как сообщалось, во Львове выдавали фальшивые COVID-справки об отсутствии болезни.

Также в апреле в Киеве задержали 18-летнюю девушку, которая продавала фальшивые пропуска в общественный транспорт.