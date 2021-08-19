В Одессе учебный год начнется 1 сентября: на 20 число переносить не будут

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В Одессе образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования начнется 1 сентября, школы заработают в обычном режиме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской мэрии.

Образовательный процесс в одесских школах начнется 1 сентября", - говорится в сообщении.

Так, согласно закону "О полном общем среднем образовании" образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается в День знаний - 1 сентября, длится не меньше 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года.

Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день.

Напомним, в Одесской области планировали продлить летний сезон до 20-го сентября, с целью максимального использования туристических ресурсов.