На Закарпатье четверо детей всю ночь бродили в лесу: их удалось найти

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Ночью от дежурного Нацполиции в ГСЧС поступило сообщение, что 18 августа, во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошково Ужгородского района заблудились 4 детей. К поисковым работам были привлечены 73 человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДСНС Украины.

По состоянию на 09: 15 сотрудниками ГСЧС найдено заблудившихся детей в удовлетворительном состоянии, транспортировано в населенный пункт и передано представителям полиции", - говорится в сообщении.

Всего к поисковым работам привлекалось 73 человека, 8 единиц техники и 2 собаки.

Напомним, в горах на Закарпатье нашли тело киевлянина, который потерялся в феврале.