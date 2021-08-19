Стало известно, кто вошел в Одесский облсовет вместо Ройтбурда

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Борец из Крыма и глава общественной организации "Крымские татары Одесской области" Февзи Мамутов стал депутатом Одесского областного совета в составе фракции "Европейская солидарность"

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Общественное", он занял место художника Александра Ройтбурда, скончавшегося 8 августа.

Мамутов был следующим кандидатом в депутаты областного совета после Ройтбурда на округе №8 в Приморском районе Одессы. В список партии "Европейская солидарность" Мамутова включили под №51. Мамутов стал первым крымским татарином, которого избрали депутатом Одесского областного совета.

"Это место занимал гений современности. Человек с большой буквы. Это кресло принадлежит всем, кто доверял ему, и кому доверял Саша. Поэтому мы будем работать на благо Украины, потому что мы все ее любим. Слава Украине", - сказал Мамутов после принесения присяги.

Напомним, что 8 августа умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

По данным украинских СМИ, Ройтбурд длительное время болел. Украинский художник ушел из жизни в возрасте 59 лет.