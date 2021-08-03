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03 августа 2021, 21:09 6

Работник УГО, подозреваемый в избиении танцора балета Нади Дорофеевой, взят под стражу

03 августа 2021, 21:09 6
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Фото из открытых источников
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Подозреваемый в избиении 22-летнего парня работник УГО взят под стражу

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Голосеевский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток работнику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю, - говорится в сообщении.

В прокуратуре напоминают, что в ходе внезапно возникшего конфликта между 28-летним работником УДО и 22-летним участником шоу-балета, который вступился за девушку, подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, - добавляют в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, в столице сотрудник УГО избил танцора возле гей-клуба, тот - в коме. В воскресенье, 1 августа, певица Надя Дорофеева сообщила в соцсетях, что танцовщика ее балета Евгения Гончаренко жестоко избили, когда он выходил из гей-клуба.

Впоследствии ГБР задержала работника УГО, избившего работника балета Дорофеевой.

Позже появилось видео, как в столице сотрудник УГО избил танцора балета Дорофеевой возле гей-клуба.

Избиение УГО прокуратура СИЗО

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