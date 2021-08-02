В Киеве сотрудник УГО избил танцовщика балета Дорофеевой возле гей - клуба: появилось видео

В Сети появилось видео избиения танцора балета популярной украинской певицы Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко сотрудником Управления госохраны из-за конфликта.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Obozrevatel

Как видно из записи с камер наблюдения, 22-летний Евгений Гончаренко с двумя приятелями (парнем и девушкой) вышли из клуба LIFT, а в это время по улице шел сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной.

Беспалый врезался в товарища танцора, а потом оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и достала телефон, начала снимать. Беспалый повернулся, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В этот момент танцор попытался предотвратить это и получил сильный удар в голову.

Гончаренко упал, ударившись головой о плитку. На помощь подбежали прохожие, однако парень был без сознания.

Друзья избитого парня считают, что нападение произошло на почве гомофобии.

Напомним, что ГБР задержала нападавшего. Ему грозит до 8 лет тюрьмы