В Черкассах одесские байкеры избили молодую пару

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Группа байкеров из Одессы напала на местного жителя Черкасс и его девушку, которые на дороге обогнали колонну байкеров. После этого они разбили автомобиль потерпевших. За содеянное байкерам грозит до четырех лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что молодая пара, которая двигалась по дороге в Черкассы на автомобиле, обогнала колонну байкеров, устроивших мотопробег. Участникам мотопробега это не понравилось и они начали кричать на парня с девушкой.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как основные события разворачивались уже в центре Черкасс, когда автомобиль молодой пары был припаркован. Их догнали несколько байкеров и начали бить. Девушку схватили за волосы и протащили по асфальту. После этого, к лежащей девушке подошел другой байкер и ударил рукой по лицу.

Другие байкеры в это время начали крушить машину - разбили все стекла.

После избиения молодые люди оказались в больнице. У них многочисленные травмы. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Харькове двое патрульных полицейских с травмами были доставлены в больницу - они пытались схватить неадекватного мужчину, который бегал по крыше частного дома.