ГБР задержала работника УГО, избившего работника балета Дорофеевой

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Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований задержали сотрудника Управления государственной охраны Украины, который накануне жестоко избил танцора шоу-балета Нади Дорофеевой, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и другие сопутствующие травмы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР

По версии следствия "1 августа работник УГО, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул его, а после замечания жестоко избил. Нападавший сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы".

Сотрудника УГО задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Предварительная квалификация-умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас в рамках досудебного расследования допрошены свидетели уголовного правонарушения, проведены опознания лиц, получены видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей и другие следственные действия. Расследование продолжается. Готовится сообщение о подозрении.

Напомним, что накануне в столице сотрудник УГО избил танцора возле гей-клуба, то - в коме