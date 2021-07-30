"Террориста", взорвавшего два почтомата, задержали в Черновцах

Задержан мужчина, устроивший взрывы в почтоматах в Киеве и в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

В четверг, 29 июля, около шести часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении одного из ТЦ на Оболони в ящике поштомату "Новой почты" произошел взрыв. При взрыве никто не пострадал. Впоследствии аналогичный инцидент произошел в почтомате в Одессе.

Предварительно правоохранители установили, что в ящиках почтоматов в Киеве и в Одессе сдетонировали самодельные взрывные устройства.

Вечером 29 июля по результатам следственных (розыскных) мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в г. Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый, - говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе неотложных обысков, проведенных по месту жительства мужчины, правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные "Новой Почты", черновые записи и тому подобное. Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

За это время задержанный доставлен в Оболонское управление полиции ГУ НП в г. Киеве для проведения следственных действий.

Мужчине готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на эксперименты.

Как сообщалось, из-за взрывов в почтоматах почтовый оператор будет проверять посылки рентгеном.

Напомним, 29 июля утром в Киеве в торговом центре произошел взрыв поштомату в Оболонском районе.

Впоследствии случился второй за день взрыв в почтомате, пострадавших нет. На этот раз взрывное устройство сработало в Одессе.