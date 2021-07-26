08:56  26 июля
В Украине за сутки зафиксировали более 200 новых больных COVID-19
10:01  26 июля
За сутки в Украине от COVID вакцинировали почти 50 тысяч человек
08:11  26 июля
На Донбассе ранены двое военных: они в среднем состоянии тяжести
UA | RU
UA | RU
26 июля 2021, 12:46 1904

Массажистка из Чернигова случайно убила пациентку во время сеанса

26 июля 2021, 12:46 1904
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Чернигове правоохранители сообщили о подозрении 49-летней массажистке, которая подозревается в убийстве по неосторожности. Женщина убила пациентку, свернув ей шею во время сеанса

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Установлено, что массажистка во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника женщины.

"В результате чего причинила последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители уже сообщили 49-летней женщине о подозрении.

Напомним, в Ровно во время вызова полицейскому вилами прокололи ногу.

женщины пациенты убийство прокуратура полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua