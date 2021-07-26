Массажистка из Чернигова случайно убила пациентку во время сеанса
В Чернигове правоохранители сообщили о подозрении 49-летней массажистке, которая подозревается в убийстве по неосторожности. Женщина убила пациентку, свернув ей шею во время сеанса
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Черниговской областной прокуратуре.
Установлено, что массажистка во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника женщины.
"В результате чего причинила последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе", - сообщили в прокуратуре.
Правоохранители уже сообщили 49-летней женщине о подозрении.
Напомним, в Ровно во время вызова полицейскому вилами прокололи ногу.
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