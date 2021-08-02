В столице сотрудник УГО избил танцора возле гей-клуба, тот - в коме

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В воскресенье, 1 августа, певица Надя Дорофеева сообщила в соцсетях, что танцовщика ее балета Евгения Гончаренко жестоко избили, когда он выходил из гей-клуба

Как сообщила Дорофеева, у Евгения произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию и ввели в медикаментозную кому, пишет RegioNews.

Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями... Posted by Надя Дорофеева on Sunday, August 1, 2021

Впоследствии стало известно, что нападавшим был действующий военнослужащий Управления государственной охраны.

В Facebook УГО сообщили, что руководство назначило служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей.

01 августа 2021 года в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения: танцора шоу-балета... Posted by Управление государственной охраны Украины on Sunday, August 1, 2021

Напомним, недавно в Сумах избили ветерана АТО.