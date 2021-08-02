11:52  02 августа
Карантинные показатели четырех областей Украины не соответствуют требованиям "зеленой зоны"
09:11  02 августа
Непогода в Украине: обесточено более 500 населенных пунктов в семи областях
08:09  02 августа
Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения, над Луганщиной кружил беспилотник боевиков
UA | RU
UA | RU
02 августа 2021, 11:16 1956

В столице сотрудник УГО избил танцора возле гей-клуба, тот - в коме

02 августа 2021, 11:16 1956
Читайте також українською мовою
Facebook
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 1 августа, певица Надя Дорофеева сообщила в соцсетях, что танцовщика ее балета Евгения Гончаренко жестоко избили, когда он выходил из гей-клуба

Как сообщила Дорофеева, у Евгения произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию и ввели в медикаментозную кому, пишет RegioNews.

Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями...

Posted by Надя Дорофеева on Sunday, August 1, 2021

Впоследствии стало известно, что нападавшим был действующий военнослужащий Управления государственной охраны.

В Facebook УГО сообщили, что руководство назначило служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей.

01 августа 2021 года в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения: танцора шоу-балета...

Posted by Управление государственной охраны Украины on Sunday, August 1, 2021

Напомним, недавно в Сумах избили ветерана АТО.

Украина криминал Киев Избиение Столица

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram