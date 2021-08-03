Працівника УДО, підозрюваного у побитті танцюриста балету Наді Дорофеєвої, взято під варту

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За клопотанням Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, який підозрюється у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому мешканцю, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадують, що у ході раптово виниклого конфлікту між 28-річним працівником УДО та 22-річним учасником шоу-балету, який заступився за дівчину, підозрюваний наніс потерпілому удар кулаком в голову, від якого останній впав на землю.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження, - додають у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, у столиці співробітник УДО побив танцюриста біля гей-клубу, той - у комі. У неділю, 1 серпня, співачка Надя Дорофєєва повідомила у соцмережах, що танцівника її балету Євгена Гончаренка жорстоко побили, коли він виходив із гей-клубу.