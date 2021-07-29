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29 июля 2021, 21:51 24

На Буковине разоблачили мошенников, которые присваивали и продавали недвижимость неблагополучных граждан

29 июля 2021, 21:51 24
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Фото Нацполиции
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В Черновицкой области правоохранители разоблачили аферистов, которые присваивали и продавали недвижимость неблагополучных людей, общую сумму афер злоумышленников оценивают более чем на 4 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

Черновчанке и двум ее сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных и в особо крупных размерах.

По версии следствия, 54-летняя женщина совместно со своим сожителем и знакомой незаконно завладели недвижимым имуществом черновчан, в результате чего причинили потерпевшим ущерб на общую сумму более 4 млн грн.

Указанные лица подыскивали одиноких, немощных, неблагополучных граждан, входили к ним в доверие, убеждали в необходимости и выгодности продажи или обмена недвижимого имущества. В дальнейшем, потерпевших переселяли в съемное жилье, а полученные от продажи их имущества средства участники преступной группы распределяли между собой.

По такой схеме фигуранты завладели 6 объектами недвижимости в Черновцах.

Сейчас одному лицу избрана мера пресечения – содержание под стражей, с альтернативой внесения залога в сумме 1,5 млн грн. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим соучастникам.

Как сообщалось, днепрянин создал фейковый магазин, в котором "нагрел" покупателей на 500 тыс. грн.

Также на Киевщине группа женщин под видом монахинь обворовывала людей.

мошенники Черновицкая область полиция прокуратура квартира обмен

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