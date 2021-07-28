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28 июля 2021, 10:34 71

В центре Николаева подростки устроили разборки со стрельбой

28 июля 2021, 10:34 71
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Фото Novosti-N
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В Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной произошла драка со стрельбой. Полицейские обнаружили в указанном районе около десятка подростков в возрасте примерно от 14 до 16 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости N".

У одного из подростков было незначительное ранение, однако медицинская помощь ему не понадобилась.

Конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере. Словесное противостояние быстро переросло в физическое. Обе конфликтующие стороны перешли в более уютное место, за киосками на ул. Спасской. В ходе разгоревшейся драки один из ее участников достал пистолет и выстрелил, - сообщает издание.

Кто именно стрелял и из какого оружия, полицейским пока выяснить не удалось. Судя по ранению пострадавшего, скорее всего, это был обычный пневматический пистолет.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось, 25 июля в Киеве возле метро произошла драка со стрельбой, пострадал человек.

Ранее, 9 июля в Николаеве полиция задержала шестерых человек из-за драки со стрельбой возле одного из магазинов на пр. Мира.

драка полиция Николаев дети стрельба

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