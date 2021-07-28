В центре Николаева подростки устроили разборки со стрельбой
В Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной произошла драка со стрельбой. Полицейские обнаружили в указанном районе около десятка подростков в возрасте примерно от 14 до 16 лет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости N".
У одного из подростков было незначительное ранение, однако медицинская помощь ему не понадобилась.
Конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере. Словесное противостояние быстро переросло в физическое. Обе конфликтующие стороны перешли в более уютное место, за киосками на ул. Спасской. В ходе разгоревшейся драки один из ее участников достал пистолет и выстрелил, - сообщает издание.
Кто именно стрелял и из какого оружия, полицейским пока выяснить не удалось. Судя по ранению пострадавшего, скорее всего, это был обычный пневматический пистолет.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Как сообщалось, 25 июля в Киеве возле метро произошла драка со стрельбой, пострадал человек.