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29 липня 2021, 21:51 24

На Буковині викрили шахраїв, які привласнювали й продавали нерухомість неблагополучних громадян

29 липня 2021, 21:51 24
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Фото Нацполіції
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У Чернівецькій області правоохоронці викрили аферистів, які привласнювали й продавали нерухомість неблагополучних людей, загальну суму афер зловмисників оцінюють на понад 4 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

Чернівчанці і двом її спільникам повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих та в особливо великих розмірах.

За версією слідства, 54-річна жінка спільно зі своїм співмешканцем та знайомою незаконно заволоділи нерухомим майном чернівчан, внаслідок чого заподіяли потерпілим шкоду на загальну суму понад 4 млн грн.

Вказані особи підшуковували одиноких, немічних, неблагополучних громадян, входили до них у довіру, переконували у необхідності та вигідності продажу чи обміну їх нерухомого майна. Надалі, потерпілих переселяли в орендоване житло, а отримані від продажу їх майна кошти учасники злочинної групи розподіляли між собою.

За такою схемою фігуранти заволоділи 6 об’єктами нерухомості у Чернівцях.

Наразі одній особі обрано запобіжний захід – тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в сумі 1,5 млн грн. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншим співучасникам.

Як повідомлялося, дніпрянин створив фейковий магазин, в якому "нагрів" покупців на 500 тис. грн.

Також на Київщині група жінок під виглядом монахинь обкрадала людей.

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