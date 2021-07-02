Днепрянин создал фейковый магазин, в котором "нагрел" покупателей на 500 тыс. грн

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Правоохранители задержали жителя Днепропетровской области, который организовал фейковый магазин, где торговал различными товарами. За время работы этого "магазина" злоумышленник "заработал" полмиллиона гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на портал МВД.

В частности, 30-летний мужчина создал и администрировал вебсайт, где продавал несуществующие товары – спортивное и туристическое снаряжение. Условием покупки была 100% предоплата на подконтрольные фигуранту счета. Однако, получив деньги, злоумышленник не выполнял взятых на себя обязательств.

Таким образом человек обманул более 60 граждан, общая сумма убытков составляет 500 тыс. грн.

По месту жительства злоумышленника работники полиции провели обыски. Изъято ноутбуки, жесткие диски, мобильные телефоны и сим-карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, на Днепропетровщине судью районного суда отстранили от работы из-за подозрения во взяточничестве. Следствие установило, что судья взяла 2,5 тыс. долларов за решение одного дела.