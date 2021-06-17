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17 июня 2021, 12:19 390

На Киевщине группа женщин под видом монахинь обворовывала людей

17 июня 2021, 12:19 390
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители Киевской области разоблачили группу женщин, которые, представляясь служителями монастыря, обманули 70-летнюю жительницу села Зеленый Яр Обуховского района области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, женщины заверили бабушку, что на нее "наведено порчу", а потому предложили за денежное вознаграждение помочь.

Мошенники выманили у старушки 5000 евро, 1000 долларов и скрылись в неизвестном направлении", - отметили в полиции.

Оперативники установили личности женщин. Одной из фигуранток оказалась 50-летняя уроженка Сумщины, которая уже была судима за совершение мошенничеств и отбывала наказание с 2015 по 2018 год в местах лишения свободы.

Женщинам грозит штраф или исправительные работы от одного до двух лет.

Напомним, ранее полиция Киевской области задержала мошенницу, которую подозревают во введении в заблуждение продавцов магазинов и присвоении их личных вещей.

мошенники женщины деньги пенсионеры полиция

 
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