На Ровенщине двое местных продавали "липовые" тесты на COVID-19 за 300 гривен

На Ровенщине полицейские разоблачили местного предпринимателя, который вместе с другим жителем региона подделывал справки о негативном ПЦР тест на COVID-19 за» вознаграждение " от 300 гривен до 20 евро.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что 28-летний житель Ровно, частный предприниматель, по предварительному сговору с 18-летним жителем города Березное продавали лицам поддельные справки о негативных результатах ПЦР-теста на отсутствие коронавирусной болезни для пересечения границы и избежания обязательной 14-ти дневной самоизоляции на территории Украины.

"С помощью поддельных справок также незаконно осуществлялся и въезд на территорию иностранных государств, где требовалось документальное подтверждение отсутствия заболевания на COVID", - добавляют в полиции.

Стоимость справки составляла от 300 гривен до 20 евро. Для пересечения границы злоумышленники обеспечивали клиентов транспортом.

Напомним, что 22 июля в турфирмах Киева разоблачили схему фальсификации результатов COVID-тестов