В Харькове задержали группировку, которая запугивала полицейских и судей

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В Харькове правоохранители разоблачили организованную группу, причастную к ряду преступлений, в частности - посягательство на жизнь правоохранителей и уничтожение их имущества

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По информации следователей, подозреваемые направляли полицейским и судьям сообщения с угрозами расправы, как предупреждение - втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство правоохранителей. Такая же судьба ждала и предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов с бизнеса.

Правоохранители провели 14 санкционированных обысков у фигурантов группировки.

Двум фигурантам дела объявлено о подозрении за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Еще двум сообщникам, 36-ти и 38-ми лет, вручено подозрение за уничтожение имущества группой лиц. Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них – без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила людей.