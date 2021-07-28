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28 июля 2021, 14:24 829

В Харькове задержали группировку, которая запугивала полицейских и судей

28 июля 2021, 14:24 829
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Фото: Нацполиция
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В Харькове правоохранители разоблачили организованную группу, причастную к ряду преступлений, в частности - посягательство на жизнь правоохранителей и уничтожение их имущества

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По информации следователей, подозреваемые направляли полицейским и судьям сообщения с угрозами расправы, как предупреждение - втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство правоохранителей. Такая же судьба ждала и предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов с бизнеса.

Правоохранители провели 14 санкционированных обысков у фигурантов группировки.

Двум фигурантам дела объявлено о подозрении за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Еще двум сообщникам, 36-ти и 38-ми лет, вручено подозрение за уничтожение имущества группой лиц. Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них – без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила людей.

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