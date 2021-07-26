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26 июля 2021, 14:58 11

Рекордный посев конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине

26 июля 2021, 14:58 11
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Фото Нацполиции
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На территории Чаплинской территориальной общины (Херсонская обл.) нашли посев конопли, площадь которого составляла почти 1 гектар земли, а стоимость - ориентировочно 300 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонщины, передает RegioNews.

Наркоплантация тщательно ухаживалась и охранялась. Сейчас в условиях изолятора временного содержания находятся четыре участника группы, причастной к выращиванию наркорастений. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом правоохранители изъяли из наркоплантации 34,7 тысяч кустов наркосодержащих растений.

Наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядков с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков. С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком, - сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап.

Уточняется, что во время первоочередных следственных действий полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, которых обоснованно подозревают в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений, которые оцениваются в сумму более 300 млн грн.

Правоохранители отмечают, что сейчас подозреваемые в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины находятся в изоляторе временного содержания.

Они добавляют, что в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины, продолжаются необходимые следственно-розыскные мероприятия.

Устанавливаются собственник земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации наркосырья. Также решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения в виде содержания под стражей, - заключают в полиции.

Как сообщалось, в июне правоохранители Херсонщины обнаружили наркоплантацию: изъяли товара на 5 миллионов.

Также на Николаевщине полиция накрыла "наркосклад" с 40 килограммами каннабиса.

наркотики полиция поле Херсонская область каннабис

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