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22 июля 2021, 14:25 218

На Николаевщине полиция накрыла "наркосклад" с 40 килограммами канабиса

22 июля 2021, 14:25 218
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Фото из открытых источников
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На Николаевщине полицейские изъяли у местного жителя 40 килограммов каннабиса на сумму почти 8 миллионов гривен

Об этом пишет Regionews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области

Отмечается, что 21 июля сотрудники отделения полиции №1 Баштанского районного отдела совместно с сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ДБН НПУ за процессуального руководства Баштанской окружной прокуратуры провели у 37-летнего жителя Нового Буга санкционированные обыски.

Во время обысков в доме мужчины правоохранители обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 метра, которые были тщательно обработаны и ухожены, а в самом доме - 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом. Общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет около 8 миллионов гривен

Происходит расследование уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в марте на Николаевщине задержали банду наркоторговцев.

наркотики преступление уголовное дело полиция гривна

 
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