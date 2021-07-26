08:56  26 июля
В Украине за сутки зафиксировали более 200 новых больных COVID-19
10:01  26 июля
За сутки в Украине от COVID вакцинировали почти 50 тысяч человек
08:11  26 июля
На Донбассе ранены двое военных: они в среднем состоянии тяжести
UA | RU
UA | RU
26 июля 2021, 09:41 628

На Черниговщине огнем уничтожено 55 гектаров пшеничного поля

26 июля 2021, 09:41 628
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Черниговской области горело поле с пшеницей площадью 55 га. Пожар спасатели тушили почти три часа

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, вблизи с. Хомы Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Проминь" возник пожар пшеницы на корню. В 17:55 пожар локализован на площади 55 га, в 19:13 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На тушение привлекались 13 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 8 человек и 2 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области горело пшеничное поле.

пожар зерно поле спасатели ГСЧС

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram