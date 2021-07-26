На Черниговщине огнем уничтожено 55 гектаров пшеничного поля
В Черниговской области горело поле с пшеницей площадью 55 га. Пожар спасатели тушили почти три часа
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Так, вблизи с. Хомы Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Проминь" возник пожар пшеницы на корню. В 17:55 пожар локализован на площади 55 га, в 19:13 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
На тушение привлекались 13 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 8 человек и 2 единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области горело пшеничное поле.
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