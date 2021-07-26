На Черниговщине огнем уничтожено 55 гектаров пшеничного поля

Фото: ГСЧС

В Черниговской области горело поле с пшеницей площадью 55 га. Пожар спасатели тушили почти три часа

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, вблизи с. Хомы Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Проминь" возник пожар пшеницы на корню. В 17:55 пожар локализован на площади 55 га, в 19:13 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.



На тушение привлекались 13 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 8 человек и 2 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области горело пшеничное поле.