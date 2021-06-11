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11 июня 2021, 15:29 238

Правоохранители Херсонщины обнаружили наркоплантацию: изъяли товара на 5 миллионов

11 июня 2021, 15:29 238
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Фото: Нацполиция
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В Херсонской области в одном из сел Каховского района полицейские обнаружили наркоплантацию и изъяли коноплю на 5 миллионов гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В двух теплицах полицейские обнаружили более 200 кустов элитных сортов конопли высотой до двух метров. Также правоохранители изъяли высушенные растения конопли весом более 10 кг. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Также во время обыска в доме 31-летнего мужчины был изъят травматический пистолет "Форт".

Правоохранители отрабатывают связи мужчины и его возможную причастность к сбыту наркотиков. Открыто уголовное правонарушение.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине разоблачили преступную группу, которая изготавливала психотропы.

наркотики полиция Херсонская область расследование Уголовная ответственность

 
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