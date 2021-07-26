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26 липня 2021, 14:58 13

Рекордний посів конопель вартістю 300 млн грн виявили на Херсонщині

26 липня 2021, 14:58 13
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Фото Нацполіції
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На території Чаплинської територіальної громади (Херсонська обл.) знайшли посів конопель, площа якого становила майже 1 гектар землі, а вартість – орієнтовно 300 млн грн

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонщини, передає RegioNews.

Наркоплантація ретельно доглядалася та охоронялася. Наразі в умовах ізолятора тимчасового тримання перебувають чотири учасники групи, причетної до вирощування наркорослин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України. Нині тривають необхідні слідчі заходи, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом правоохоронці вилучили з наркоплантації 34,7 тисяч кущів нарковмісних рослин.

Наркоплантація знаходилася на території зруйнованої птахофабрики поблизу с. Преображенка. Рослини, які є гібридною коноплею із підвищеним вмістом канабіноїдів, були висіяні за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки. Вздовж рядків із коноплею було прокладене крапельне зрошення, також рослини ретельно оброблялися проти бур'янів. З метою завчасного виявлення появи сторонніх осіб зловмисники неподалік від посіву встановили сторожову вежу, з якої черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею, цілодобово здійснював спостереження за земельною ділянкою, - повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Цап.

Уточнюється, що під час першочергових слідчих дій поліцейські затримали чотирьох громадян віком від 26 до 57 років, яких обґрунтовано підозрюють у причетності до незаконного вирощування нарковмісних рослин, які оцінюються в суму понад 300 млн грн.

Правоохоронці наголошують, що наразі підозрювані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Вони додають, що в межах кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, тривають необхідні слідчо-розшукові заходи.

Встановлюються власник земельної ділянки, організатор злочинної групи та шляхи реалізації наркосировини. Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, - підсумовують у поліції.

Як повідомлялося, у червні правоохоронці Херсонщини виявили наркоплантацію: вилучили товару на 5 мільйонів.

Також на Миколаївщині поліція накрила "наркосклад" з 40 кілограмами канабісу.

наркотики поліція поле Херсонська область канабіс

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