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26 июля 2021, 09:13 509

В Киеве поймали двух водителей маршруток с признаками алкогольного и наркотического опьянения

26 июля 2021, 09:13 509
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Фото: kyivpatrol
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Во время проверки столичные правоохранители обнаружили двух водителей маршруток, которые вероятно находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Так, первого нарушителя безопасности дорожного движения обнаружили во время проверки автобуса Стрый-Авто на улице Стройиндустрии.

Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался", - говорится в сообщении.

Другого нарушителя патрульные остановили на улице Малиновского. Водитель автобуса "Богдан" осуществлял перевозку пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От проверки прибором "Драгер", мужчина отказался тоже.

Сообщается, что оба водителя отстранены от управления. На них составлены административные протоколы. О событиях проинформирован перевозчик.

Напомним, в Киеве спасатели полночи снимали с крыши дома агрессивного мужчину.

наркотики полиция алкоголь пассажир маршрутки пассажирские перевозки

 
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