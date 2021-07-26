В Киеве поймали двух водителей маршруток с признаками алкогольного и наркотического опьянения
Во время проверки столичные правоохранители обнаружили двух водителей маршруток, которые вероятно находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Так, первого нарушителя безопасности дорожного движения обнаружили во время проверки автобуса Стрый-Авто на улице Стройиндустрии.
Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался", - говорится в сообщении.
Другого нарушителя патрульные остановили на улице Малиновского. Водитель автобуса "Богдан" осуществлял перевозку пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От проверки прибором "Драгер", мужчина отказался тоже.
Сообщается, что оба водителя отстранены от управления. На них составлены административные протоколы. О событиях проинформирован перевозчик.
Напомним, в Киеве спасатели полночи снимали с крыши дома агрессивного мужчину.