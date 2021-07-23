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23 июля 2021, 14:10 927

Правоохранители в Киеве "накрыли" партию героина на миллиард гривень

23 июля 2021, 14:10 927
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FB Ирины Венедиктовой
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Украинские правоохранители в Киеве при содействии иностранных коллег задержали организаторов международного канала контрабанды героина и изъяли партию наркотиков стоимостью более миллиарда гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook генпрокурорки Ирины Венедіктової

По ее словам были задержаны двое братьев - граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в наше государство. Они – члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии до Украины.

"Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранителей и таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики", - добавила генпрокурор.

В ходе обыска там изъято 1159 брикетов с героином.

Организаторы канала контрабанды были задержаны неподалеку от склада, где хранился "груз". В ходе проведения досмотра, в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов со 1550 граммами героина.

Общий вес изъятого особо опасного наркотического средства – более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит свыше 1 млрд. гривен.

Напомним, что в конце июня в Одесской области разоблачили контрабанду наркотиков на 10 млн. долларов

обыск наркотики Крым контрабанда генпрокурор

 
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