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20 июля 2021, 14:49 12

Нардеп подтвердил слухи о вероятности отставки Тарана осенью

20 июля 2021, 14:49 12
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Фото из открытых источников
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Народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью возможна отставка министра обороны Андрея Тарана

Об этом Ярослав Железняк сообщил в комментарии журналистам, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

То, что я могу подтвердить по слухам — это господин Таран, министр обороны. Говорят, что его заменят, говорят, что есть кандидатуры среди "слуг народа". Пусть это комментирует коалиция. Все же они выставляют кандидатов, — рассказал Железняк.

По его словам, связано это, возможно с тем, что Таран, якобы, тормозит реформы. Это удивляет украинских западных партнеров.

Как сообщалось, заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Евгения Кравчук не исключает, что осенью в правительстве возможны кадровые изменения.

Также в "Слуге народа" прокомментировали слухи об отставке Венедиктовой. В ближайшее время не ожидается отставка Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.

Также Арахамия заявил, что Аваков может вернуться в правительство осенью.

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