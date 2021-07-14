Осенью в правительстве возможны кадровые изменения - депутат

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Заместительница главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Евгения Кравчук не исключает, что осенью произойдут кадровые изменения в Кабинете Министров.

Как пишет Regionews со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила в комментарии журналистам

"Осенью(кадровые вопросы-ред.) - я не исключаю. Вы же видите, что у нас нет неприкосновенных министерств и фамилий", – отметила нардеп.

Напомним, что Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

Народные депутаты от" Слуги народа " обсудили вопрос увольнения Авакова на заседании фракции во вторник, 13 июля. На заседании политсилы присутствовали Президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмигаль.

По результатам заседания стало известно, что главным кандидатом на должность главы МВД является действующий председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Он сообщил, что согласился на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел.

Голосование за отставку министра внутренних дел Авакова состоится в четверг, 15 июля, а за назначение кандидата на должность нового министра Дениса Монастырского запланировано на пятницу, 16 июля.