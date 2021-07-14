11:42  14 июля
В Украине COVID-вакцинацию могут сделать обязательной, - Госпродпотребслужба
12:44  14 июля
В Черкасской области взрыв уничтожил жилой дом, есть жертва
18:42  14 июля
Сутки в ООС: 10 обстрелов боевиками, двое украинских бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
14 июля 2021, 16:30 12

Осенью в правительстве возможны кадровые изменения - депутат

14 июля 2021, 16:30 12
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Заместительница главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Евгения Кравчук не исключает, что осенью произойдут кадровые изменения в Кабинете Министров.

Как пишет Regionews со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила в комментарии журналистам

"Осенью(кадровые вопросы-ред.) - я не исключаю. Вы же видите, что у нас нет неприкосновенных министерств и фамилий", – отметила нардеп.

Напомним, что Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

Народные депутаты от" Слуги народа " обсудили вопрос увольнения Авакова на заседании фракции во вторник, 13 июля. На заседании политсилы присутствовали Президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмигаль.

По результатам заседания стало известно, что главным кандидатом на должность главы МВД является действующий председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Он сообщил, что согласился на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел.

Голосование за отставку министра внутренних дел Авакова состоится в четверг, 15 июля, а за назначение кандидата на должность нового министра Дениса Монастырского запланировано на пятницу, 16 июля.

Аваков отставка МВД Офис президента премьер

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua