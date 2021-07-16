Аваков может вернуться в правительство осенью - Арахамия

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Арсен Аваков, ушедший в отставку с поста главы МВД, может осенью вернуться в Кабмин на новую должность. В партии "Слуга народа" хотят предложить бывшему министру должность вице-премьера

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

Есть предложение, осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова - ред.) в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре. У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3-4 вице-премьера, - сказал он.

Как сообщалось, 13 июля Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

15 июля Рада отправила Авакова в отставку.