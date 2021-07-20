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20 липня 2021, 14:49 12

Нардеп підтвердив чутки про ймовірність відставки Тарана восени

20 липня 2021, 14:49 12
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Фото з відкритих джерел
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Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана

Про це Ярослав Железняк повідомив у коментарі журналістам, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Те, що я можу підтвердити по чутках — це пан Таран, міністр оборони. Говорять, що його замінять, говорять, що є кандидатури серед "слуг народу". Нехай це коментує коаліція. Все ж таки вони виставляють кандидатів, — розповів Железняк.

За його словами, пов’язано це, можливо з тим, що Таран, нібито, гальмує реформи. Це дивує українських західних партнерів.

Як повідомлялося, заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, народний депутат Євгенія Кравчук не виключає, що восени в уряді можливі кадрові зміни.

Також у "Слузі народу" прокоментували чутки про відставку Венедіктової. Найближчим часом не очікується відставка Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Також Арахамія заявив, що Аваков може повернутися в уряд восени.

уряд Кабмін відставка Міноборони Андрій Таран Яровлав Железняк Голос

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