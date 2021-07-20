Нардеп підтвердив чутки про ймовірність відставки Тарана восени
Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана
Про це Ярослав Железняк повідомив у коментарі журналістам, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Те, що я можу підтвердити по чутках — це пан Таран, міністр оборони. Говорять, що його замінять, говорять, що є кандидатури серед "слуг народу". Нехай це коментує коаліція. Все ж таки вони виставляють кандидатів, — розповів Железняк.
За його словами, пов’язано це, можливо з тим, що Таран, нібито, гальмує реформи. Це дивує українських західних партнерів.
Як повідомлялося, заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, народний депутат Євгенія Кравчук не виключає, що восени в уряді можливі кадрові зміни.
Також у "Слузі народу" прокоментували чутки про відставку Венедіктової. Найближчим часом не очікується відставка Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.
Також Арахамія заявив, що Аваков може повернутися в уряд восени.