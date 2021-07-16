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16 июля 2021, 15:41 5

Экс-глава "Укрзализныци" требует признать незаконным свое увольнение и хочет 17 миллионов морального ущерба

16 июля 2021, 15:41 5
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Экс-глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак требует в суде признать незаконным свое увольнение.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Истец просит суд восстановить его на должности главы правления компании, взыскать с УЗ средний заработок за все время вынужденного прогула (с даты увольнения до дня восстановления в должности), а также взыскать с компании моральный ущерб в связи с незаконным увольнением в размере 16,9 млн грн.

Подготовительное заседание в Шевченковском райсуде запланировано на 16 июля.

Напомним, что Кабинет министров уволил главу правления компании Жмака по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" 17 марта 2021 года.

Кабмин также вновь назначил на должность и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже занимавшего этот пост.

Кабинет министров 26 августа 2020 года утвердил кандидатуру занимавшего пост главы набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака председателем правления АО "Укрзализныця". 12 августа того же года набсовет компании поддержал его кандидатуру.

Укрзализныця суд восстановление Кабмин увольнение

 
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