В "Слуге народа" прокомментировали слухи об отставке Венедиктовой
В ближайшее время не ожидается отставка Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора
Об этом рассказала заместитель фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире на 24 канале, пишет RegioNews.
"Относительно (увольнения) Венедиктовой, я думаю, что это слухи в кубе. Где-то из телеграмм-каналов", - подчеркнула Кравчук.
По ее словам, результат работы Венедиктовой есть.
"Как минимум, мы не наблюдаем Виктора Медведчука на трибуне Верховной Рады и в эфирах его пропагандистских каналов", – отметила нардеп.
Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.
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