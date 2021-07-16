08:31  16 июля
В Украине снова стало больше новых COVID-больных: данные от Минздрава
10:30  16 июля
Чернигов побил 70-летний температурный рекорд
08:07  16 июля
Оккупанты на Донбассе ранили пятерых наших защитников
UA | RU
UA | RU
16 июля 2021, 11:04 26

В "Слуге народа" прокомментировали слухи об отставке Венедиктовой

16 июля 2021, 11:04 26
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ближайшее время не ожидается отставка Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора

Об этом рассказала заместитель фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире на 24 канале, пишет RegioNews.

"Относительно (увольнения) Венедиктовой, я думаю, что это слухи в кубе. Где-то из телеграмм-каналов", - подчеркнула Кравчук.

По ее словам, результат работы Венедиктовой есть.

"Как минимум, мы не наблюдаем Виктора Медведчука на трибуне Верховной Рады и в эфирах его пропагандистских каналов", – отметила нардеп.

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

Украина отставка Ирина Венедиктова евгения кравчук генпрокурор

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram