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17 июля 2021, 13:38 80

Пожары на Луганщине: в Раде требуют уволить главу областной ГСЧС

17 июля 2021, 13:38 80
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Фото: ГСЧС
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Временная следственная комиссия, которая расследует причины масштабных пожаров в Луганской области летом и осенью 2020 года, требует уволить главу ГСЧС области Михаила Пшика

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил член ВСК, нардеп от "Слуга народа" Максим Ткаченко, передает RegioNews.

Мы закончили работу Временной следственной комиссии... Мы вынесли свои результаты. Но дальнейшего продвижения, работы по этим результатам мы пока не видим. И это задача именно МВД", - сказал нардеп.

По его словам, следственная комсия Рады пришла к выводу, что
Михаил Пшик не справился со своими обязанностями во время борьбы с пожарами и ликвидации последствий трагедии.

Он отметил, что местные чиновники провалили работу по эвакуации населения из горящей зоны, также было недостаточное информирование жителей о пожароопасной ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники ГСЧС Луганщины предстанут перед судом за фейковое тушение пожаров. В суд передали дело шестерых чиновников управления ГСЧС Луганской области, которые "на бумаге” тушили масштабные пожары.

В феврале стало известно, что главу Луганской администрации Гайдая подозревают в халатности из-за пожаров в области. В этом деле также фигурируют работники ГСЧС, которые тушили пожары только на бумаге.

В июле 2020-го сообщалось, что из-за лесные пожары на Луганщине число жертв достигло семи человек, еще 27 госпитализированы. Пожар уничтожил уже более сотни домов.

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