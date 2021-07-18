СБУ вызвала главу Минобороны России в Мариуполь для вручения подозрения

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Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения по уголовному делу в отношении руководства незаконными вооруженными формированиями

Об этом сообщается на сайте СБУ, передает RegioNews.

Согласно сообщению, Шойгу вызван на 9 утра в среду, 20 июля и должен явиться к следователю Тарасу Бутенко.

Он должен прибыть к следователю отдела 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской области по адресу: Донецкая область, Мариуполь, ул. Морских Десантников, 20.

Шойгу планируют вручить письменное подозрение по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, и ч. 5 ст. 260 УК Украины.

Известно, что в части пятой ст. 260 УК речь идет о руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями, их финансировании, поставке им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники, которая привела к гибели людей. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось, 26 марта СБУ объявила Семену Семенченко подозрение в создании ЧВК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.