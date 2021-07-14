Полковник "Альфы", готовивший убийство генерала СБУ, получил условное наказание

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Подозреваемому по делу о подготовке убийства сотрудника СБУ Андрею Расюку суд назначил наказание - 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года, поскольку Расюк заключил соглашение с прокурором о признании виновности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор Печерского районного суда Киева.

Утвердить соглашение между прокурором второго отдела процессуального руководства первого управления организации...и подозреваемым о признании вины - говорится в документе.

Таким образом, Расюк обязался сотрудничать в разоблачении бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного и дал на это письменное согласие. Он освобожден в зале суда под личное обязательство.

Как сообщалось, 23 января был задержан полковник Альфы, готовивший убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и последующем побеге Дмитрия Нескоромного. Автор статьи также намекнул, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке заказного убийства.