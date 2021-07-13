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13 июля 2021, 16:00 1496

Суд оставил под стражей обвиняемого в госизмене бывшего генерал-майора СБУ

13 июля 2021, 16:00 1496
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прес-служба СБУ
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Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого в государственной измене и организации теракта бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу суда

"13 июля 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора и продолжена в отношении обвиняемого Ш(Шайтанова-ред.). срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 августа 2021 года", - отмечается в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения определение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Валерий Шайтанов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины

В апреле 2020 года контрразведка задержала генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в государственной измене и совершении терактов. По версии следствия, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

В октябре того же года дело направлено в суда.

СБУ теракт государственная измена разведка убийство

 
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