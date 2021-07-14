Полковник "Альфи", який готував вбивство генерала СБУ, отримав умовне покарання

Фото Цензор.НЕТ

Підозрюваному у справі про підготовку вбивства співробітника СБУ Андрієві Расюку суд призначив покарання - 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки, оскільки Расюк уклав угоду з прокурором про визнання винуватості

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на вирок Печерського районного суду Києва.

Затвердити угоду між прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації…та підозрюваним про визнання винуватості - йдеться в документі.

Таким чином, Расюк зобов’язався співпрацювати у викритті колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного та дав на це письмову згоду. Він звільнений у залі суду під особисте зобов'язання.

Як повідомлялося, 23 січня був затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки замовного вбивства.