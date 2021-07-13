СБУ заявляет о задержании агента российской разведки

прес-служба СБУ

Контрразведчики СБУ задержали в Кировоградской области гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой (ГУ ГШ ВС РФ).

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии спецслужбы, после возвращения в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор компромата в отношении местных должностных лиц и военнослужащих, а также сведений относительно их выездов в РФ и временно оккупированных территорий, наличия родственных связей, имущества и тому подобное.

В СБУ считают, что указанные сведения должны были быть использованы для создания условий для выезда указанной категории лиц в страну-агрессора или на оккупированные ею территории, их дальнейшего задержания и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству.

"Собранные данные задержанный передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. За выполнение заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку", - отмечают в спецслужбе.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты "Сбербанка России", удостоверения о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 25 июня СБУ сообщила, что в Ровно агент спецслужб РФ пытался вывезти за границу военные приборы