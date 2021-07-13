Суд арестовал имущество подозреваемого в госизмене соратника Медведчука

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Печерский районный суд арестовал имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь", соратника кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, Тараса Козака.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на РБК-Украина

"Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", - отметили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Нардеп Козак подозревается в госизмене, также в отношении него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма.

Напомним, в мае Службе безопасности Украины разрешили задержать казака, которого подозревают в государственной измене и нарушении правил ведения войны. До этого его объявили в розыск, поскольку он не явился на допрос.

Суд продлил до 11 ноября сроки досудебного расследования уголовного дела по подозрению в государственной измене народных депутатов от партии "оппозиционная платформа-за жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака