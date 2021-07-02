В "Борисполе" задержали пассажира с бриллиантами на 2 млн грн в трусах

Фото Госпогранслужбы

Пограничники обнаружили пассажира, который привез в Украину драгоценные камни - бриллианты на 2 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства, заблаговременную информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП "Киев".

Вчера вечером в столичном аэропорту во время оформления рейса "Стамбул - Киев" пограничники совместно с работниками ГУ БКОЗ СБУ и работниками Киевской таможни провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса.

Впоследствии в вещах 36-летнего гражданина Украины правоохранители обнаружили 9 колец из белого золота украшенные бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом "HRD" и 6 бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса, - говорится в сообщении.

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.

Предварительная стоимость обнаруженных бриллиантов достигает 2 млн грн.

Как сообщила Государственная таможенная служба Украины в Телеграме, пассажир для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой "зеленый коридор".

На вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, он дал отрицательный ответ и сказал, что имеет только личные вещи.

Полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя, были обнаружены во время проверки ручной клади пассажира, среди его личных вещей.

После этого мужчине ничего не оставалось, как выдать еще один полиэтиленовый пакетик, в котором находились шесть пакетиков с прозрачным бесцветным камнем. Все это он перемещал в нижнем белье, которая была одета на нем, - отметили в Гостаможслужбе.

Как сообщалось, на Харьковщине задержали военнослужащего на сбыте наркотиков через Telegram-канал.

Раньше буковинские пограничники задержали самолет с контрабандными сигаретами.