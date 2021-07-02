В "Борисполе" задержали пассажира с бриллиантами на 2 млн грн в трусах
Пограничники обнаружили пассажира, который привез в Украину драгоценные камни - бриллианты на 2 миллиона гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства, заблаговременную информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП "Киев".
Вчера вечером в столичном аэропорту во время оформления рейса "Стамбул - Киев" пограничники совместно с работниками ГУ БКОЗ СБУ и работниками Киевской таможни провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса.
Впоследствии в вещах 36-летнего гражданина Украины правоохранители обнаружили 9 колец из белого золота украшенные бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом "HRD" и 6 бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса, - говорится в сообщении.
По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.
Предварительная стоимость обнаруженных бриллиантов достигает 2 млн грн.
Как сообщила Государственная таможенная служба Украины в Телеграме, пассажир для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой "зеленый коридор".
На вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, он дал отрицательный ответ и сказал, что имеет только личные вещи.
Полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя, были обнаружены во время проверки ручной клади пассажира, среди его личных вещей.
После этого мужчине ничего не оставалось, как выдать еще один полиэтиленовый пакетик, в котором находились шесть пакетиков с прозрачным бесцветным камнем. Все это он перемещал в нижнем белье, которая была одета на нем, - отметили в Гостаможслужбе.
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