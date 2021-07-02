На Харьковщине задержали военнослужащего на сбыте наркотиков через Telegram-канал

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Военная контрразведка СБУ установила, что контрактник военной части Харьковского гарнизона наладил сбыт наркотиков в разных районах города. Его задержали и сообщили о подозрении

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По предварительным данным следствия, он наладил сбыт наркотиков в разных районах Харькова, а для поиска своих клиентов использовал один из специализированных Telegram-каналов.

"Товар" для продажи он получал почтовыми отправлениями от своего сообщника и в съемной квартире расфасовывал его. Реализовывал наркотики через созданные так называемые "закладки" на территории областного центра", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства контрактника и в помещении почтового отделения правоохранители изъяли: оптовые партии мефедрона, PVP и каннабиса. Также обнаружены подготовленные "закладки".

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили контрабанду кокаина весом 57 килограммов, которая была перемещена через границу Украины.