10:17  20 июня
В Украине менее 500 новых заражений COVID-19, умерли 24 пациента
13:29  20 июня
В Киеве из-за жары запретили въезд грузовиков
18:38  20 июня
В Днепре выросла стоимость проезда в общественном транспорте
UA | RU
UA | RU
20 июня 2021, 19:00 122

В "Борисполе" обнаружили контрабандные бриллианты стоимостью 1 млн грн

20 июня 2021, 19:00 122
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В киевском аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса "Тель-Авив-Киев" пограничники в багаже ​​одного из пассажиров обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает RegioNews.

Драгоценные камни иностранец перевозил с нарушением украинского законодательства.

В разных местах ручной клади гражданина Израиля, 1962 года рождения, правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карата", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн грн.

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что столичные таможенники изъяли более 60 бриллиантов в международном почтовом отправлении.

Киев пограничники контрабанда Израиль Борисполь

На Закарпатье задержали мужчину, которого разыскивает Интерпол за убийство
20 июня 2021, 17:35
На левом берегу Киева затопило улицу из-за прорыва водопровода
20 июня 2021, 17:04
В Киеве из-за жары запретили въезд грузовиков
20 июня 2021, 13:29
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram