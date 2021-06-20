В "Борисполе" обнаружили контрабандные бриллианты стоимостью 1 млн грн
В киевском аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса "Тель-Авив-Киев" пограничники в багаже одного из пассажиров обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает RegioNews.
Драгоценные камни иностранец перевозил с нарушением украинского законодательства.
В разных местах ручной клади гражданина Израиля, 1962 года рождения, правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карата", - говорится в сообщении.
По предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн грн.
По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что столичные таможенники изъяли более 60 бриллиантов в международном почтовом отправлении.