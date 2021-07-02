У "Борисполі" затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн в трусах

Фото Держприкордонслужби

Прикордонники виявили пасажира, який привіз в Україну коштовне каміння - діаманти на 2 мільйони гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Коштовне каміння іноземець переміщував з порушенням українського законодавства, завчасну інформацію щодо незаконного переміщення діамантів здобули оперативники ОКПП "Київ".

Учора ввечері в столичному аеропорту під час оформлення рейсу "Стамбул - Київ" прикордонники спільно з працівниками ГУ БКОЗ СБУ та працівниками Київської митниці провели огляд багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу.

Згодом в речах 36-річного громадянина України правоохоронці виявили 9 каблучок з білого золота оздоблені діамантами, один діамант жовтого кольору з сертифікатом "HRD" та 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів та ваги, - йдеться в повідомленні.

За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ.

Попередня вартість виявлених діамантів сягає 2 млн грн.

Як повідомила Державна митна служба України в Телеграмі, пасажир для проходження митного контролю скористався спрощеною системою "зелений коридор".

На запитання співробітників митниці щодо наявності в нього товарів, які підлягають декларуванню, він надав заперечну відповідь і сказав, що має лише особисті речі.

Поліетиленовий пакетик з дев’ятьма каблучками з білого металу зі вставками з прозорого каміння та один діамант в конверті з сертифікатом виробника, були виявлені під час перевірки ручної поклажі пасажира, серед його особистих речей.

Після цього чоловікові нічого не залишалося, як видати ще один поліетиленовий пакетик, в якому знаходилися шість пакуночків з прозорим безбарвним камінням. Все це він переміщував у спідній білизні, яка була одягнена на ньому, - зазначили у Держмитслужбі.

Як повідомлялося, на Харківщині затримали військовослужбовця на збуті наркотиків через Telegram-канал.

Раніше буковинські прикордонники затримали літак з контрабандними цигарками.