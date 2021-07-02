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02 июля 2021, 13:11 161

В Чернобыле поймали иностранцев-сталкеров

02 июля 2021, 13:11 161
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dpsu.gov.ua
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На территории Чернобыльской зоны задержали двух иностранцев, которые незаконно проникли туда, минуя пункты пропуска

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В частности, реализуя заранее предоставленную информацию от пограничников отдела "Иванков" Житомирского отряда, правоохранители неподалеку отселенного города Припять обнаружили двух иностранцев.

Граждане Германии и Польши незаконно, вне контрольными постами, проникли на запрещенную территорию с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснилось впоследствии, на территорию Украины мужчины прибыли через крупнейшие "авиационные ворота" нашего государства - пункт пропуска "Борисполь".

В настоящее время сотрудники полиции на иностранцев составили протоколы за нарушение требований ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" решение по которым будет принимать суд.

Решается вопрос относительно сокращения срока пребывания гражданам ЕС на территории Украины.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины совместно с Нацполицией продолжают осуществлять комплекс мероприятий по выявлению в зоне ЧАЭС нарушителей требований режима радиационной безопасности.

Напомним, пограничники задержали самолет, который незаконно залетел из Румынии и приземлился у Бердичева Житомирской области.

пограничники Чернобыль туристы

 
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